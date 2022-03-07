Мэр Ирпеня Александр Маркушин сообщил, что российские военные, угрожая, предложили ему сдать город. Об этом он написал в Telegram.

Сообщается, что мэру кто-то написал с предложением сдать Ирпень, спасти жизнь и здоровье, а также заработать деньги. На ответ дали 24 часа. Маркушин ответил отказом, отправив знак «-».

Маркушин, в свою очередь, сделал встречное публичное предложение - в течение 24 часов покинуть территорию Ирпенской громады и сохранить жизнь и здоровье нескольких тысяч российских солдат-срочников, которых дома ждет мама, сестра, дочь, бабушка, любимая: «Возвращайтесь в Россию, а женщин Ирпенской громады я поздравлю и без вас».