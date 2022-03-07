Зеленский: Украина «не готова к ультиматумам», «Путину нужно начать диалог»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к диалогу с Россией по вопросу Крыма, а также так называемых «Донецкой и Луганской народных республик». Накануне Кремль сказал, что РФ прекратит «военную операцию» в Украине на трех условиях: если Киев признает Крым российским, признает независимость «ДНР» и «ЛНР», а также откажется от вступления в «какой-либо блок». Об этом пишет сегодня «Коммерсант», комментируя интервью президента Украины американской телекомпании ABC.

Владимир Зеленский в интервью отметил, что никто, кроме российских властей, не признал независимость псевдореспублик. «Но можем обсудить и найти компромисс по тому, как эти территории будут жить. Что важно для меня – это как там будут жить люди, которые хотят быть частью Украины», - сказал президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что Украина «не готова к ультиматумам». Он убежден, что «Владимиру Путину нужно начать говорить, начать диалог». Как считает Владимир Зеленский, его российский коллега «живет в информационном пузыре». «Я думаю, он в этом пузыре, и мы не знаем, насколько реалистична та информация, которую он получает», - отметил президент Украины.

Владимир Зеленский также рассказал, что не готов к капитуляции, потому что является избранным президентом. Он подтвердил, что страны Запада предлагали ему выехать из Украины, но он отказался это делать.

Кроме того, Владимир Зеленский прокомментировал слова Владимира Путина о том, что военная операция проводится для «денацификации и демилитаризации» Украины. «Я думаю, что денацификация в этом случае – это уничтожение нации… Это чистый нацизм, это уничтожение украинской нации. Как в 1940-х годах, когда Германия занималась денацификацией евреев. И я в шоке, я не думал, что так можно поступать в современном мире», - добавил Владимир Зеленский.

Также Владимир Зеленский высказался по теме НАТО: «Касательно НАТО, я охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готова принять Украину. Альянс боится противоречивых вещей и конфронтации с РФ».

Он также отметил, что Украина не хочет быть страной, которая «просит что-то на коленях, и мы не собираемся быть такой страной, я не хочу быть таким президентом».