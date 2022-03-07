При поддержке PASHA Holding осуществлен проект по поддержке женщин-предпринимателей

При поддержке PASHA Holding социальная платформа Gender Hub Azerbaijan провела фестиваль устойчивого развития женщин-предпринимателей Woman Bazaar. Так, основной целью двухдневного мультидисциплинарного фестиваля была поддержка женских устойчивых инициатив и предпринимательства.

Главный специалист по корпоративным коммуникациям PASHA Holding Айтадж Мухтарзаде отметила, что вопрос женского предпринимательства сегодня актуален как на национальном, так и глобальном уровне и является одним из важных направлений стратегии корпоративной социальной ответственности PASHA Holding.

«Поддерживая данный проект, наша компания ставит перед собой задачу создать возможности для женщин-предпринимателей представить здесь свою продукцию, предоставить участницам соответствующие знания и навыки для дальнейшего развития своего бизнеса, а также мотивировать женщин, не занимающихся предпринимательской деятельностью к открытию собственного бизнеса», - подчеркнула Мухтарзаде.

Стоит отметить, что помимо продажи продукции женщин-предпринимателей на фестивале, в котором приняли участие в общей сложности 65 предпринимателей и около 300 человек из Баку и регионов, были проведены и вокшопы с участием ярких представителей сферы образования, а так же других социальных сфер.