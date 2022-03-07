Вице-президент Еврокомиссии: Путин ударит по странам Балтии, если выиграет в Украине

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис считает, что, если президента РФ Владимира Путина не остановить в Украине, следующими его жертвами могут стать Литва, Латвия и Эстония. Об этом сообщает Politico.

Еврокомиссар по торговле, выросший в Советском Союзе и опирающийся на свой опыт премьер-министра Латвии, сказал, что ЕС должен серьезно отнестись к российской угрозе после многих лет двусмысленной позиции со стороны Брюсселя в отношении Москвы.

«Если мы не поддержим Украину, это не остановится на Украине. Очевидно, сейчас Путин находится в каком-то агрессивном военном настроении, и, к сожалению, есть вероятность, что эта агрессия будет продолжаться в других странах», – сказал он.