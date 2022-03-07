Вина за смерти мирных людей от авиаударов лежит на российском государстве, но ответственность – на тех, кто не может принять решение о закрытии украинского неба, заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Interfax.

«Вина за каждую смерть каждого человека в Украине от авиаударов и в заблокированных городах – безусловно, на русском государстве. На русских военных. На тех, кто отдает и выполняет преступные приказы. Кто нарушает все правила ведения войны. Кто сознательно уничтожает украинский народ. Но ответственность за это – и на тех, кто уже 13 дней не может принять где-то там на Западе, где-то там в кабинетах очевидно необходимое решение. На тех, кто еще не обезопасил украинское небо. От русских убийц. Кто не спас наши города от авиаударов. От этих бомб, ракет. Хотя, может», - сказал президент Украины.

По его словам, сотни и сотни тысяч людей в городах на грани между жизнью и смертью. «Буквально. А не так, как звучит в комментариях политиков о предоставлении Украине жизненно необходимой боевой авиации. Жизненно необходимая противоракетная оборона. Жизненно нужно!» - подчеркнул глава государства.