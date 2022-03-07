Иран вывел на орбиту второй военный спутник
Космические силы иранского Корпуса стражей Исламской революции произвели успешный запуск спутника «Нур 2» военного назначения, сообщило во вторник агентство Tasnim.
«Спутник вышел на орбиту на высоте 500 км. Запуск проведен со стартовой позиции в пустыне Шахруд в провинции Семнан», - сообщает агентство.
Для вывода «Нур 2» на орбиту использовалась ракета-носитель «Касед» также иранского производства, пишет агентство.
#Iran’s #IRGC launched its second satellite named Noor 2 into a low orbit around Earth.— Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) March 8, 2022
Noor means LIGHT in Farsi. pic.twitter.com/AP9sim51fu