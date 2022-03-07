Кадыров вводит ответные санкции против Японии

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что он вводит ответные санкции в отношении Японии. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Кадыров отметил, что он удивлен решением Японии о вводе санкции против него лично. По его словам Япония и ее власти «прогнулись под Европу».

Глава Чечни подчеркнул, что эти санкции ему не страшны, так как у него нет никаких счетов в Японии. Также он добавил, что вводит ответные санкции в отношении Японии: «Я просто обязан принять точно такие же ответные меры. Отныне руководящему составу Японии нельзя ступать на чеченскую землю, кроме двух мест - психбольниц в селениях Брагуны и Самашки. Я же не изверг, чтобы лишать их необходимого лечения. Всё их имущество и банковские счета арестованы, будут проданы, а средства направлены в фонд развития Курильских островов».