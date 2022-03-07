Еврокомиссия (ЕК) подготовила новый пакет санкций в отношении физических лиц России и банков Белоруссии. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, послы стран ЕС обсудят санкции на встрече во вторник в 14:00 (17:00 по бакинскому времени – ред.). Пакет предполагает «отключение трех белорусских банков от [международной платежной системы] SWIFT и внесение российских олигархов и депутатов в черный список Евросоюза». Как уточняет агентство Блумберг, речь идет о 14 предпринимателях и десятках парламентариев РФ.

Как передает Рейтер, новый пакет ограничительных мер будет предусматривать запрет на экспорт морских технологий в Россию и включать рекомендацию вести мониторинг криптовалют в целях предотвращения их использования для обхода санкций ЕС.