Главное управление по борьбе с коррупцией проверяет Исполнительную власть Гёйчая

Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре проводит проверки в Исполнительной власти Гёйчайского района. Как сообщает АПА, проверки связаны с некоторыми допущенными в работе исполнительной власти нарушениями.

Согласно информации, уже допрошены несколько должностных лиц исполнительной власти района.

Отметим, что несколько дней назад распоряжением президента Азербайджана глава Исполнительной власти Гёйчайского района Мехти Салимзаде был освобожден от занимаемой должности.