«Байрактар» расправился с российскими танками
128-я отдельная горно-штурмовая бригада Украины задействует «Байрактары». Одно из успешных поражений этим дроном вражеского танкового взвода произошло 7 марта, передает УНИАН.
Согласно информации, попасть из бригадной артиллерии в три российских танка Т-80, которые обстреливали украинские позиции, было невозможно из-за особенностей рельефа, поэтому дрон подняли в воздух, и за несколько минут цель была уничтожена противотанковой ракетой с высоты около двух километров.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины уничтожили российский зенитный ракетный комплекс "Бук" с помощью ударного беспилотника Bayraktar.