Офис Зеленского: «Ультиматумы принимать не будем»

Россия совершила ошибку в переговорах с Украиной, выставив ультиматум для завершения войны, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает BBC.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия может прекратить военные действия «в любой момент», если Украина признает Крым российским, самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР» – независимыми, а также внесет поправки в Конституцию.

«Мы никакие ультиматумы принимать не будем, чего бы они ни касались. За нами реально десятки миллионов украинцев. И вряд ли за какими-либо ультиматумами из Москвы стоят десятки миллионов россиян. Это только пропагандистские мифы. Наша позиция проста: переговоры должны быть реальными и адекватными. Это сделает их предметными. А предметные переговоры не приемлят ультимативной тональности», - сказал Подоляк.