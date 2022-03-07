BP перестанет покупать нефть и газ из России новость дополняется
Британская компания BP прекратит заключение новых сделок на покупку нефти и газа из России, передает Bloomberg.
Британская компания BP прекратит заключение новых сделок на покупку нефти и газа из России, передает Bloomberg.
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