Ильхам Алиев и премьер Италии обсудили двустороннее сотрудничество и Украину

Председатель Совета министров Италии Марио Драги позвонил сегодня президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства, в ходе телефонного разговора стороны отметили, что в этом году исполняется 30 лет установлению дипломатических отношений между Азербайджаном и Италией. За это время отношения между двумя странами достигли уровня стратегического партнерства.

В ходе телефонного разговора было отмечено, что между Азербайджаном и Италией налажено эффективное сотрудничество в экономической, торговой и энергетической сферах. Подчеркнута важность Южного газового коридора и Трансадриатического газопровода, являющегося его составной частью, в энергетическом сотрудничестве. Было отмечено, что Азербайджан занимает 1-е место по поставкам нефти и 3-е место по поставкам газа в Италию.

В сообщении пресс-службы говорится, что стороны договорились продолжить на высоком уровне политический диалог и взаимные визиты с целью укрепления стратегического партнерства.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по региональной тематике, в том числе по событиям в Украине.