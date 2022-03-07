Офис Зеленского: темпы продвижения российских войск существенно замедлились

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в ходе брифинга заявил, что российские войска замедлили продвижение по городам Украины.

«Те силы, которые продолжают движение, движутся малыми силами, проводят разведку и не составляют угрозу в тех местах, которые они отмечают в своих сообщениях», - отметил Арестович.

По его словам, из-за отсутствия успехов на земле и в воздухе усилия российских войск перенесены на информационно-психологическую войну.