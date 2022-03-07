Айдын Керимов, автор haqqin.az 15:59

Бедствия, выпавшие на долю человечества за первое двадцатилетие нынешнего века – ИГИЛ, ковид и тому подобное – сущие, право, пустяки в сравнении с сепаратизмом. Вот уж воистину чума, пришедшая к нам из XX века – и продолжающая собирать кровавую жатву. Любите ли вы карты, дорогой читатель, так, как люблю их я? Не банальные игральные, а исторические, географические, политические – эти моментальные снимки ситуации на земле. Под вечер, когда вся работа сделана – нет большего наслаждения, чем открыть очередную из них на мониторе – и наносить на нее обстановку – цветные отметка-«булавки» и стикеры с пояснениями.

Где-то война, где-то – экономические показатели и торговые маршруты. А где-то – сепаратистские тенденции. И вот от них-то политическая карта мира начинает выглядеть взбешенным ежиком – трудно найти место, где сепаратистских настроений вообще нет. От Ближнего Востока до российских территорий Урала и Поволжья, от ареалов проживания белуджей и курдов до Сахары, от северных границ Казахстана до Нагорного Карабаха и территории Украины – везде есть вирус этой «политической чумы». Которой мир заразился в прошлом веке – когда война Фронта освобождения Южной Лампедузии и Движения за независимость Северной Нагонии была лишь очередной партией на большой геополитической шахматной доске, где играли два гиганта – СССР и США. В зависимости от их интересов те или иные сепаратисты объявлялись то «прогрессивными», то «реакционными», получали деньги, оружие, а то и советников из числа «ихтамнетов» – и мифическое «право на самоопределение» становилось реальностью, щедро удобренное кровью. При этом, сепаратистские настроения на территории самих США и СССР давились жестко и беспощадно, с огромными сроками и масштабными репрессиями – что сохранилось и по сей день, пусть Советского Союза уже больше и нет. Но игры с сепаратизмом во всех его проявлениях продолжаются, вовлекая в себя все новых игроков, ведь инструмент хоть и старый, но не утратил эффективности. И вот – в очередной раз доигрались. Начав с крови в Карабахе, подвергнув не только Кавказ, но и весь большой Восток угрозе третьей мировой. А теперь и в Украине.