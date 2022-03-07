Поиграли с Карабахом и доигрались до Украины навеянное Третьей мировой войной
Бедствия, выпавшие на долю человечества за первое двадцатилетие нынешнего века – ИГИЛ, ковид и тому подобное – сущие, право, пустяки в сравнении с сепаратизмом. Вот уж воистину чума, пришедшая к нам из XX века – и продолжающая собирать кровавую жатву.
Любите ли вы карты, дорогой читатель, так, как люблю их я? Не банальные игральные, а исторические, географические, политические – эти моментальные снимки ситуации на земле. Под вечер, когда вся работа сделана – нет большего наслаждения, чем открыть очередную из них на мониторе – и наносить на нее обстановку – цветные отметка-«булавки» и стикеры с пояснениями.
Где-то война, где-то – экономические показатели и торговые маршруты. А где-то – сепаратистские тенденции. И вот от них-то политическая карта мира начинает выглядеть взбешенным ежиком – трудно найти место, где сепаратистских настроений вообще нет. От Ближнего Востока до российских территорий Урала и Поволжья, от ареалов проживания белуджей и курдов до Сахары, от северных границ Казахстана до Нагорного Карабаха и территории Украины – везде есть вирус этой «политической чумы».
Которой мир заразился в прошлом веке – когда война Фронта освобождения Южной Лампедузии и Движения за независимость Северной Нагонии была лишь очередной партией на большой геополитической шахматной доске, где играли два гиганта – СССР и США. В зависимости от их интересов те или иные сепаратисты объявлялись то «прогрессивными», то «реакционными», получали деньги, оружие, а то и советников из числа «ихтамнетов» – и мифическое «право на самоопределение» становилось реальностью, щедро удобренное кровью.
При этом, сепаратистские настроения на территории самих США и СССР давились жестко и беспощадно, с огромными сроками и масштабными репрессиями – что сохранилось и по сей день, пусть Советского Союза уже больше и нет. Но игры с сепаратизмом во всех его проявлениях продолжаются, вовлекая в себя все новых игроков, ведь инструмент хоть и старый, но не утратил эффективности. И вот – в очередной раз доигрались. Начав с крови в Карабахе, подвергнув не только Кавказ, но и весь большой Восток угрозе третьей мировой. А теперь и в Украине.
Элиты сменились – но ручонки шаловливые к розыгрышу сепаратистской карты так и тянутся. Проблема лишь в том, что ушедшие элиты все же понимали, какой это обоюдоострый инструмент – можно и обрезаться, а потому старались соблюдать некие красные линии. У тех, кто пришел им на смену – этого понимания нет. От слова «совсем». Они просто не могут понять значения выражения «палка о двух концах», в их головах – иная реальность, а потому и кровавая жатва сепаратистских конфликтов становится все обильнее.
ООН было бы совсем неплохо приравнять сепаратизм к терроризму и наркотрафику. Но как же тогда с пресловутым «правом наций и народов на самоопределение»? И то, что сепаратизм всегда и неизбежно скатывается в террор – проверено на практике – да еще и зачастую использует наркотрафик для пополнения казны «борьбы за независимость», мало кто замечает. Точнее – замечают-то многие, но предпочитают политкорректно закрыть на это глаза: «Вы все упрощаете – это другое?»
Хотя, уж извините, мне нет большой разницы от того, кто стреляет и взрывает – ваххабит или сторонник «высокой идеи независимости» Лугандонии. Взял в руки оружие – лишился права на отношение к себе гуманно.
А уж когда за его спиной начинают маячить зловещие тени иностранных игроков и в воздухе начинает густо пахнуть кровью – тут уж есть все поводы встревожиться. Чтобы потом на помощь сепаратистам не пришли чужие танки, которые гусеницами начнут рвать в кровавые ошметки тех, кого сепаратисты назначили своими врагами.
Как у любых террористов их оружие – ужас и страх. И своих жертв они считать не привыкли. Поскольку есть у них такая подлая особенность – плакаться только о своих погибших. Все остальные – что ж, бывает…