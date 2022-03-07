"В результате ракетно-бомбовых ударов российской армии в Мариуполе было повреждено здание, в котором располагались генеральное консульство Греции и офис Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а также разрушены здания почетных консульств Словении, Азербайджана и Албании в Харькове", - говорится в заявлении, сообщает УНИАН.

Министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением, в котором осудило обстрелы вооруженными силами РФ зданий иностранных дипломатических учреждений в Украине: Азербайджана, Албании, Греции и Словении.

В МИД Украины подчеркнули, что вооруженная атака России на помещения дипмиссий грубо нарушает международное гуманитарное право, Венские конвенции о дипломатических и консульских сношениях.

В связи с этим МИД Украины призывает международное сообщество осудить Россию за обстрелы гражданских объектов в Украине, в результате которых гибнут и получают ранения гражданские люди, в том числе дети.

"Украинская сторона включит факты разрушения помещений иностранных дипломатических учреждений на территории Украины до исков против РФ в международных судебных инстанциях, чтобы привлечь Россию к максимальной ответственности за ее преступления", - отмечается в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.