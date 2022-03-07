Сохраняются признаки готовности военно-политического руководства Республики Беларусь к возможному широкомасштабному участию ВС РБ в боевых действиях против Украины на стороне России, сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Сообщается, что осуществлена частичная перегруппировка сухопутных войск и ССО Вооруженных сил Беларуси. В частности, в районе Брест находятся по одной БТГр из состава 38 одшбр (Брест) и 103 опдбр (Витебск) ВС Беларуси; в районе Александровка (район пограничного КПП в районе н.п. Вильча, Киевская обл.) – 2 БТГр 38 одшбр; в районе Кирово (Полесский радиационный заповедник) – 2 БТГр 103 опдбр.

«Вышеупомянутые подразделения переведены в высшие степени боевой готовности, но морально-психологическое состояние личного состава является крайне низким. Большинство военнослужащих проинформировано о предстоящих действиях и не желает воевать на стороне ВС России», - отмечается в сообщении.