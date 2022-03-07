Джейхун Байрамов обсудил с Абдоллахианом ситуацию в Украине

Во вторник, 8 марта, состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с главой МИД Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахианом, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе разговора, стороны отметили важность очередного заседания Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах, которое состоится в Азербайджане 9-10 марта. Было подчеркнуто, что наряду с официальной делегацией Ирана в Азербайджан прибыла и группа бизнесменов.

Министры также обсудили региональные вопросы, а также ситуацию в Украине.

Главы ведомств обменялись мнениями о ходе переговоров в Вене по иранской ядерной программе, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.