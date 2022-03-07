Зеленский: «Я бы тогда себя не уважал. Что бы я сказал своим детям. Кто я?»

«Если бы я уехал, я бы прекратил на этом свою жизнь. Я бы себя не уважал. А самое страшное – что бы я сказал своим детям. Кто я?». Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью ABC News.

На вопрос, почему он отказался уехать из Украины из-за угрозы жизни, когда ему это предлагали, Зеленский ответил: «Я отказал. Потому что как я могу? Я – гражданин этого государства, законно избранный президент».

«Если бы я уехал, я бы прекратил на этом свою жизнь. Я был бы жив, но я был бы уже не человеком. Я просто был бы телом. Я бы себя не уважал. А самое страшное – что бы я сказал своим детям. Кто я? Я повел себя как президент? Как гарант Конституции? Это же не просто словосочетание – гарант Конституции. Я – гарант своего народа. Так что надо быть вместе. Защищаться надо вместе. Поэтому я здесь. Помогаю своей стране, поддерживаю свое государство как могу. И поддерживаю, и горжусь своими военными», - резюмировал президент Украины и выразил надежду на «хеппи-энд».