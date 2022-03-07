Делегация Евросоюза покинула заседание во время российского выступления

Делегации Евросоюза покинули зал заседаний исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) во время выступления российской делегации, передает BBC со ссылкой на посла Франции в Нидерландах Люиса Васси.

«Российская делегация говорила о нашем «цинизме», хотя в действительности отрицала основные факты об Украине и о других вопросах, которыми занимается ОЗХО (Сирия, Навальный)», — написал французский дипломат.