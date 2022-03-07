Экс-прокурор Крыма и бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская, в настоящее время занимающая пост замглавы Россотрудничества, рассказала, что начала доставку гуманитарной помощи в Херсонскую область.

«Мной совместно с Росгвардией доставляются продукты питания в Херсонскую область, а также необходимые медицинские препараты. Из-за отсутствия продуктов первой необходимости, жизненно важных медикаментов люди находятся на грани гуманитарной катастрофы, а в случае же получения указанных продуктов от нас люди подвергаются гонению — вплоть до поджогов домов», - написала она в Telegram-канале.

По ее словам, такая помощь будет осуществляться на систематической основе.