Генсек НАТО: мы будем защищать каждый дюйм территории альянса

«Североатлантический альянс должен дать гарантии того, что конфликт на Украине не выйдет за пределы этой страны». Такое заявление в ходе совместной пресс-конференции в Риге с президентом Латвии Эгилсом Левитсом сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

По его словам, на НАТО лежит ответственность за то, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта.

«Чтобы гарантировать, что невозможны никакие ошибки в расчетах в Москве, НАТО значительно усилила свое присутствие на востоке альянса, у нас 130 самолетов в высокой степени готовности, свыше 200 кораблей от крайнего Севера до Средиземного моря, развернуты тысячи дополнительных военных в регионе», - добавил он.

Столтенберг подчеркнул, что альянс готов защищать «каждый дюйм территории альянса».