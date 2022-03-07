Лидер Китая впервые прокомментировал санкции против России

Санкции против России, введенные на фоне российского вторжения в Украину, повлияют на стабильность глобальных финансов, энергетики, цепочек поставок и станут новым бременем для мировой экономики, которая не успела восстановиться после пандемии. Такое заявление сделал глава КНР Си Цзиньпин на видеосаммите с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

«Соответствующие санкции повлияют на стабильность глобальных финансов, энергоресурсов, транспорта и цепочек поставок, обременят мировую экономику, находящуюся под тяжелым бременем пандемии, что невыгодно всем сторонам», - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит РИА Новости.

Председатель КНР добавил, что «глубоко сожалеет о том, что на европейском континенте вновь вспыхнул пожар войны».