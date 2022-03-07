Госсекретарь США: Россия использует энергоносители как оружие
Европе необходимо «окончательно избавиться» от зависимости от российских энергоносителей, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает агентство «Прайм».
По словам Блинкена, США хотят обеспечить широкую доступность энергоносителей, однако европейские страны сильно зависимы от поставок из РФ.
«В данный момент есть значительная не только возможность, но и необходимость окончательно избавиться от зависимости от российских энергоносителей, потому что Россия использует их как оружие», - сказал госсекретарь.