В США готовятся к блокировке золотого запаса России

Группа сенаторов США подала в Конгресс законопроект, который может не позволить России продавать золото из своих резервов, чтобы минимизировать ущерб от санкций. Золотовалютные резервы России составляют примерно 132 миллиарда долларов, передает «Медуза».

«Огромные запасы золота в России – один из немногих оставшихся активов, которые президент РФ Владимир Путин может использовать, чтобы удержать экономику своей страны от дальнейшего падения. Санкционируя эти запасы, мы можем еще больше изолировать Россию от мировой экономики и усложнить все более дорогостоящую военную кампанию Путина», - говорится в заявлении сенатора Кинга.