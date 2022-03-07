SOCAR в помощь Украине

В последние десять дней Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) передала в Украине более 10 тысяч литров горючего для обеспечения бесперебойной работы машин скорой помощи и другого специального транспорта, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

"Кроме того, благотворительный фонд SOCAR, "SOCAR Благо", собрал уже более 200 тыс. грн для закупки медикаментов для лечения украинцев, пострадавших в результате российской агрессии в Украине", – говорится в документе.

В компании сказали, что медицинская и гуманитарная помощь (медикаменты, изделия медицинского назначения, продуктовые и продовольственные товары) будет распределяться преимущественно среди больниц, помогающих раненым и мирным жителям. В частности, реципиентами благотворительной помощи станут Институт акушерства и педиатрии, Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Н. Амосова и 4-я Киевская городская клиническая больница.

"Также SOCAR, понимая потребность сотен тысяч украинцев в доступе к работающим АЗК, создала онлайн-карту Мапа автозаправних комплексів | SOCAR Energy Ukraine. Ее обновляют дважды в день", – добавили в компании.