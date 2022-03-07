Исторический максимум: в США резко подорожал бензин

Розничные цены на бензин в США достигли во вторник исторического максимума, превысив 4,17 доллара за галлон, сообщила Американская автомобильная ассоциация.

Цена обычного неэтилированного бензина в среднем по стране достигла 4,173 доллара за галлон (3,785 литра), что является самым высоким значением за все время наблюдений, передает РИА Новости.

Предыдущий антирекорд был установлен в июле 2008 года, тогда стоимость бензина на АЗС в США достигла 4,11 доллара за галлон.

Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что европейским странам необходимо отказаться от зависимости от российских энергоносителей. Корреспондент агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс сообщила, что США планируют одобрить запрет на импорт российской нефти 8 марта.