Партия Зеленского предложила Турции и США стать гарантами безопасности Украины

Правящая партия Украины «Слуга народа» предложила заключить договор о гарантиях безопасности страны с участием США, Турции и государств-соседей на период, пока Киев не будет принят в НАТО, а также предложила России юридически признать украинскую государственность. Об этом говорится в заявлении фракции.

«Мы должны говорить про конкретные вещи. Про конкретный договор, который может гарантировать полную защиту в то время, пока НАТО не готова нас принять. Он должен принципиально отличаться от Будапештского меморандума - предусматривать конкретные политические, экономические и военные шаги государств - гарантов безопасности Украины», - предложили в партии.

Также отмечается, что в сегодняшних условиях это звучит абсурдно, но ВС Украины дадут отпор российским войскам.

«Нужно будет гарантировать дальнейшее мирное развитие Украины. Тогда будет важно, чтобы Россия поставила свою подпись под гарантиями для нашего суверенитета вместе с другими гарантами», - говорится в заявлении «Слуги народа».