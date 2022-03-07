Британия объявит о запрете на импорт российской нефти

Великобритания готовится запретить импорт российской нефти, официальное заявление появится во вторник, 8 марта – в этот же день ожидается аналогичное заявление со стороны США. Об этом сообщает Politico со ссылкой на троих собеседников.

Согласно информации, британские чиновники заявили, что введение запрета продлится несколько месяцев, чтобы позволить мировому рынку приспособиться и успокоить панически покупающих бензин людей. Министры подчеркнут, что населению не нужно будет запасаться топливом, поскольку российская нефть является минимальной частью британского энергетического баланса.

В то же время запрета на российский газ не будет, но британские чиновники подтвердили, что этот вопрос все еще обсуждается правительством Великобритании.