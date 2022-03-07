В Киевской области идут бои: российские войска не дают гуманитарных коридоров

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил о сложной гуманитарной ситуации в городах северной части области, где продолжаются бои, передает Interfax.

"Главным вопросом сегодня остается гуманитарная помощь. Буча, Ирпень, Гостомель, Макаров, Бородянка, Ворзель – жители этих населенных пунктов вынужденно находятся в бомбоубежищах уже который день без воды и еды. Российские войска не дают гуманитарных коридоров, не дают гарантий прекращения огня", - сказал Кулеба в видеообращении на своем YouTube-канале.

Кулеба отметил, что российская армия продолжает накапливать войска и технику, обстреливать жилые массивы и социальную инфраструктуру Киевской области, а также угрожают главам громад расправой и требуют сдавать населенные пункты.