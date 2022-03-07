В ООН опровергли информацию о том, что запретили своим сотрудникам называть действия России в Украине«войной» или «вторжением», сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ООН Стефана Дюжаррика, которого цитирует The Guardian.

«ООН отрицает, что ее сотрудникам было приказано не использовать слова «война» или «вторжение» по ситуации в Украине», - заявил Дюжаррик.

Дюжаррик вспомнил недавний пост в Twitter заместителя Генерального секретаря ООН Розмари ДиКарло, в котором содержался комментарий «эта война бессмысленна».

Спикер ООН также отметил, что сотрудников организации просят оформлять любые сообщения относительно Украины, а также по другим политическим вопросам таким образом, чтобы это соответствовало позиции организации и заявлениям Генерального секретаря. При этом он также не исключил, что подобного рода письма о запрете мог прислать руководитель какой-то части ООН, но о таких случаях ему пока не известно.