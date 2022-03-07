ООН опровергла заявления о запрете называть ситуацию в Украине «войной» или «вторжением» обновлено
В ООН опровергли информацию о том, что запретили своим сотрудникам называть действия России в Украине«войной» или «вторжением», сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ООН Стефана Дюжаррика, которого цитирует The Guardian.
«ООН отрицает, что ее сотрудникам было приказано не использовать слова «война» или «вторжение» по ситуации в Украине», - заявил Дюжаррик.
Дюжаррик вспомнил недавний пост в Twitter заместителя Генерального секретаря ООН Розмари ДиКарло, в котором содержался комментарий «эта война бессмысленна».
Спикер ООН также отметил, что сотрудников организации просят оформлять любые сообщения относительно Украины, а также по другим политическим вопросам таким образом, чтобы это соответствовало позиции организации и заявлениям Генерального секретаря. При этом он также не исключил, что подобного рода письма о запрете мог прислать руководитель какой-то части ООН, но о таких случаях ему пока не известно.
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ООН запретила своим сотрудникам использовать слова «война» или «вторжение» для описания действий России в Украине. Об этом сообщило издание Irish Times, пишет «Европейская правда».
Издание ознакомилось с содержанием электронного письма от департамента по коммуникациям в адрес сотрудников ООН.
Сотрудникам ООН рекомендуется называть войну «конфликтом» или «военным наступлением». Кроме того, сотрудникам ООН запретили использовать украинский флаг в личных или официальных аккаунтах в социальных сетях или на веб-сайтах.
«Используйте «конфликт» или «военное наступление», а не «война» или «вторжение», когда речь идет о ситуации в Украине. Не добавляйте украинский флаг в личные или официальные аккаунты в социальных сетях или на веб-сайты», - говорится в письме к сотрудникам. Согласно электронному письму, такая политика направлена на избежание «репутационных рисков».
«Это важное напоминание о том, что мы, как международные гражданские служащие, должны быть объективными. Существует серьезная возможность репутационного риска, на который недавно обратили внимание чиновники», - говорится в сообщении.