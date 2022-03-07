Кондрацкий рассказал, что его брат активно выступал за аннексию Крыма в 2014 году, голосовал за введение войск на Донбасс, активно голосовал за признание «ЛДНР».

На опубликованном в сети видео он призвал брата не позорить семью и остановить войну против Украины.

Он обратился к Выборному на русском языке, потому что тот «родной язык забыл».

«Вспомни, брат, как мы гуляли вместе в детстве, как мы играли в войнушки, как мы ходили за грибами, как мы ездили на рыбалку... как мы ходили на кладбище и проведывали наших бабушку и дедушку. Дедушку, Выборного Михаила Антоновича, который сражался и дошел до Берлина, сражался с фашистской нечистью», - начал он свое обращение.

Далее Кондрацкий возвал к совести своего брата.

«Хочу спросить у тебя, брат... Когда, на каком этапе ты продал свою душу дьяволу, когда ты забыл, что твоя Родина в опасности. Неужели ты не знаешь, что сегодня летят бомбы и ракеты, в том числе и на Шепетовку, где мы с тобой выросли?», - возмущается подполковник ВСУ.

«Что тебе дали они? Кроме миллионов? Эти миллионы уйдут, а твоя душа останется там!» - предрек Кондрацкий.