Германия анонсирует новые санкции против России
«Правительство Германии разрабатывает расширенный новый пакет санкций в отношении России». Об этом заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер, передает ТАСС.
По его словам, ограничения могут коснуться также граждан Беларуси.
«Федеральное правительство работает над расширением санкций. Следующий санкционный пакет будет охватывать, помимо России, лиц, поддерживающих войну, в Беларуси и исключит попытки обхода финансовых санкций посредством использования криптовалют», – сказал Линднер.