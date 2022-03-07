Американские спецслужбы считают, что Россия недооценила трудности, которые могли возникнуть при проведении специальной военной операции в Украине. Об этом заявила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс, выступая на слушаниях в постоянном специальном комитете по разведке палаты представителей Конгресса.

"Вторжение на самом деле пошло в соответствии с тем планом, которому, как мы считали, будут следовать российские военные. Только они сталкиваются со значительно большим сопротивлением со стороны украинцев, чем они рассчитывали, у них возникают серьезные проблемы с военной точки зрения", - цитирует Хейнс ТАСС.

По словам Хейнс, тот факт, что Россия не смогла быстро взять Киев и нанести сокрушительное поражение украинским силам, лишил Москву быстрой военной победы, которая, как вероятно, изначально ожидалось, должна была помешать Соединенным Штатам и НАТО предоставить сколько-нибудь существенную военную помощь Украине.

"Более того, согласно нашей оценке, Москва недооценила силу сопротивления со стороны Украины, а также степень своих внутренних проблем с военной точки зрения. Плохо подготовленный план, проблемы с моральных духом и значительные логистические трудности", - считает директор Национальной разведки США.