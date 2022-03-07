Беннет поговорил с Путиным: обсудили третий раунд переговоров Москвы и Киева
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом поделился оценками состоявшегося в понедельник третьего раунда российско-украинских переговоров, сообщила пресс-служба Кремля.
Отмечается, что беседа состоялась по инициативе израильской стороны.
"Обсуждались различные аспекты ситуации, складывающейся в связи с ведущейся Россией специальной военной операцией по защите Донбасса. Владимир Путин поделился оценками состоявшегося 7 марта в Беларуси третьего раунда переговоров российской делегации с представителями украинских властей. Президент России и премьер-министр Израиля условились продолжить диалог по данной проблематике", - говорится в сообщении.