США ввели запрет на импорт нефти и газа из России

США ввели запрет на весь импорт российских нефти и газа. Об этом в своем выступлении заявил американский лидер Джо Байден.

«Сегодня я объявляю, что Соединенные Штаты нацелились на главную артерию российской экономики. Мы вводим запрет на весь импорт российской нефти, газа и энергоносителей. Это означает, что российская нефть больше не сможет поступать в порты США, а американский народ нанесет еще один мощный удар по военной машине президента России Владимира Путина. Это шаг, который имеет решительную поддержку обеих партий в Конгрессе и, я верю, в стране.

Он отметил, что американцы сплотились для поддержки украинского народа и дали понять, что не будут участвовать в субсидировании войны.

«Мы приняли это решение после тесных консультаций с нашими союзниками и партнерами по всему миру, особенно в Европе. Тем не менее, США понимают, что европейские союзники не смогут присоединиться к запрету на импорт российских энергоносителей», - подчеркнул Байден.