США ввели запрет на импорт нефти и газа из России
США ввели запрет на весь импорт российских нефти и газа. Об этом в своем выступлении заявил американский лидер Джо Байден.
«Сегодня я объявляю, что Соединенные Штаты нацелились на главную артерию российской экономики. Мы вводим запрет на весь импорт российской нефти, газа и энергоносителей. Это означает, что российская нефть больше не сможет поступать в порты США, а американский народ нанесет еще один мощный удар по военной машине президента России Владимира Путина. Это шаг, который имеет решительную поддержку обеих партий в Конгрессе и, я верю, в стране.
Он отметил, что американцы сплотились для поддержки украинского народа и дали понять, что не будут участвовать в субсидировании войны.
«Мы приняли это решение после тесных консультаций с нашими союзниками и партнерами по всему миру, особенно в Европе. Тем не менее, США понимают, что европейские союзники не смогут присоединиться к запрету на импорт российских энергоносителей», - подчеркнул Байден.
Президент США добавил, что решение о запрете импорта российских нефти и газа ударит и по самим США, но Вашингтон считает, что должен сделать этот шаг.
«Мы призываем частный сектор не взвинчивать цены ввиду последствий санкций против России, и будем бороться со спекулянтами. США должны стать энергетически независимой страной. Также мы обсуждаем с ЕС перспективы их отказа от нефти и газа из России», - сказал Байден.
Американский лидер подчеркнул, что США в ежедневном режиме продолжают поставки вооружения в Украину и наращивают гуманитарную помощь.
«Мы ограничиваем доступ россиян к высоким технологиям, что помешает военному сектору России на много лет вперед. Украина никогда не будет захвачена Россией. Президент Путин может захватить один город, но он не сможет захватить всю страну», - заявил президент США Байден.
Также он призвал Конгресс США принять пакет на $12 млрд на поддержку Украины.