Пентагон назвал потери российской стороны в Украине

Россия потеряла от 2 до 4 тысяч человек в Украине. Такие цифры привел глава разведывательного управления Министерства обороны США Скотт Берриер. Об этом сообщает BBC.

"У них [России] был плохой план", - заявил Берриер, основываясь на анализе данных разведки и сообщений из открытых источников.

По данным Минобороны Украины, потери российской стороны составляют уже 12 тысяч человек. УНИАН отмечало, что в это число входят не только убитые, но и раненые россияне.

Минобороны России лишь один раз говорило о своих потерях - 498 погибших.