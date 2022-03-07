Запад разработает аналог плана Маршалла для восстановления Украины

Западные страны намерены разработать план по восстановлению Украины, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон по итогам встречи в Лондоне с председателями правительств стран Вышеградской группы (Чехия, Словакия, Польша и Венгрия).

"Было [достигнуто] согласие по вопросу необходимости продемонстрировать народу Украины, что, невзирая на происходящее, как только будет защищена и восстановлена свободная, суверенная и независимая Украина, мы составим план Маршалла для восстановления Украины", - цитирует британского премьера ТАСС.

Отметим, план Маршалла, выдвинутый в 1947 году госсекретарем США Джорджем Маршаллом, предполагал масштабную экономическую помощь странам Европы для восстановления от последствий Второй мировой войны.