Евросоюз не будет отказываться от российских нефти и газа

Евросоюз не будет запрещать импорт энергоносителей из России, сообщил верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель телеканалу al-Jazeera.

С таким заявлением он выступил после объявления Вашингтона о новых санкциях против Москвы, включающих запрет на поставки энергоресурсов.

«Мы не будем запрещать импорт российской энергии. Мы не следуем за Байденом в этом вопросе», — сказал Боррель.

По его словам, ЕС постоянно ищет альтернативные источники получения газа ввиду убежденности Евросоюза в том, что у него "партнер, на которого нельзя положиться".