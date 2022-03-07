Симоньян подарили «мертвый тюльпан» наш комментарий
Радио Sputnik начнет вещание на частоте «Эха Москвы» с 9 марта.
Общим местом итогов «спецоперации» является факт того, что Москва вдрызг проиграла информационную войну. По причине неявки на нее. Российские пропагандисты в самый ответственный момент оказались в ступоре. Случилось 24 февраля – и все они, осваивавшие до этого миллионы и миллиарды, в одночасье продемонстрировали полную профнепригодность.
Но наказывать их за это, как и спрашивать - «на что были потрачены выделенные деньги», никто не собирается. Более того, щедро одаривают их новыми подарками. Сначала – введением «закона о фейках» с нереальными штрафами и сроками за два простых слова: «Нет - войне». Затем стремительно расширив список изданий, которые признаны «иноагентами», а значит – фактически выбиты с российского информационного поля.
И вот теперь, раздавая провластным пропагандистам имущество тех средств массовой информации, которые «кремлевские башни» попросту убили, вышвырнув на улицу в безработицу и небытие людей, еще недавно делавших качественную журналистику. Пусть она и не всем нравилась, автор этих строк не исключение, но все же помогала получить достаточно объективную картину мира.
Сейчас все не так. В эфире будут только разговоры о «неонацистах, наркоманах и бандеровцах», которые вооружились до зубов, чтобы напасть на беззащитную Россию. Да еще и начав разрабатывать для этого ядерное оружие. Истерические вопли «вы все врете», горячечный бред ура-патриотов «не повредят нам западные санкции ни на копеечку», фейки о том, что «россияне в едином порыве сплотились вокруг президента» - именно таким будет очередной сезон на всех каналах вещания России.
Теперь мы заем рецепт «мягкой силы Москвы»: уголовная ответственность для несогласных и непрофессиональный контент тех, кто сумел в экстазе присосаться к бюджету на пропаганду, все эти симоньяны, кеосаяны, габрельяновы и примкнувшие к ним соловьевы. Кнут и некачественно изготовленный пряник. Без альтернативы. Без права выбора – «пусть пипл хавает то, что ему дают».
Марго Симоньян на 8 марта сделали шикарный подарок – это вам не традиционные тюльпанчики, которые сегодня из-за санкций и вызванного ими обнищания не всякий российский мужчина в подарок близким может себе позволить. Ей широким жестом передали имущество убитого «Эха Москвы» - жируй, дескать, дальше, лги так же, как ты это делала все это время, включая карабахскую тему.
Проблема заключается только в том, что она даже профессионально лгать не умеет. В негласном рейтинге лживости возглавляемое ею информационное агентство уже давно побило все рекорды фейков и пробило дно фальсификации информации. Западные масс-медиа – далеко не ангелы в этом вопросе, но Марго, «иди долма готовь», установила такие рекорды, которые никто не преодолеет – брезгливость перевесит.
Вот только выиграть в информационной войне Кремлю это не поможет. Дурнопахнущая субстанция таковой и останется, сколько бы тюльпанчиков туда не навтыкали.