Общим местом итогов «спецоперации» является факт того, что Москва вдрызг проиграла информационную войну. По причине неявки на нее. Российские пропагандисты в самый ответственный момент оказались в ступоре. Случилось 24 февраля – и все они, осваивавшие до этого миллионы и миллиарды, в одночасье продемонстрировали полную профнепригодность.

Но наказывать их за это, как и спрашивать - «на что были потрачены выделенные деньги», никто не собирается. Более того, щедро одаривают их новыми подарками. Сначала – введением «закона о фейках» с нереальными штрафами и сроками за два простых слова: «Нет - войне». Затем стремительно расширив список изданий, которые признаны «иноагентами», а значит – фактически выбиты с российского информационного поля.

И вот теперь, раздавая провластным пропагандистам имущество тех средств массовой информации, которые «кремлевские башни» попросту убили, вышвырнув на улицу в безработицу и небытие людей, еще недавно делавших качественную журналистику. Пусть она и не всем нравилась, автор этих строк не исключение, но все же помогала получить достаточно объективную картину мира.

Сейчас все не так. В эфире будут только разговоры о «неонацистах, наркоманах и бандеровцах», которые вооружились до зубов, чтобы напасть на беззащитную Россию. Да еще и начав разрабатывать для этого ядерное оружие. Истерические вопли «вы все врете», горячечный бред ура-патриотов «не повредят нам западные санкции ни на копеечку», фейки о том, что «россияне в едином порыве сплотились вокруг президента» - именно таким будет очередной сезон на всех каналах вещания России.