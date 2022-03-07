В Харьковской области перебили российский десант
Вооруженные силы Украины крепко держат оборону Харькова, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
"Как сообщает Штаб обороны Харькова, сухопутная часть города полностью контролируется Вооруженными силами Украины. Группировок регулярных российских войск в городе нет, диверсионно-разведывательных групп тоже нет. Диверсантов быстро выявляют и ликвидируют. 8 марта в 7 часов утра была задержана женщина-разведчица, которая собирала данные о военных объектах", - написал Синегубов в Telegram.
Синегубов также сообщил о неудаче, которую потерпели российские войска в Волчанском районе области: "Российские войска на 3 вертолетах высадили десантно-штурмовую группу. 120 человек хотели двигаться в город Харьков. Но наши теробороновцы и подразделения сухопутных войск ВСУ уничтожили большую часть десанта прямо на месте. Остальные – сбежали на территорию Белгородской области Российской Федерации".