Зеленский процитировал Черчилля: «Мы никогда не сдадимся»

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к палате общин британского парламента. Выступая по видеосвязи, он поблагодарил премьер-министра Бориса Джонсона за поддержку Украины и призвал усилить санкции против России.

«Как не напомнить вам слова, которые Великобритания уже слышала, но они снова актуальны. Мы не сдадимся и не проиграем. Мы пойдем до конца, мы будем бороться на морях, мы будем биться в воздухе, мы будем защищать нашу землю, какой бы не была цена. Мы будем биться в лесах, полях, на побережье, в лесах и селах, на улицах, мы будем биться на холмах», - сказал президент Украины, перефразировав знаменитую речь Уинстона Черчилля, произнесенную им 4 июня 1940 года в палате общин.

«Хочу от себя добавить: мы будем биться везде – на терриконах, на берегу Кальмиуса и Днепра, но мы не сдадимся», - заявил Зеленский.

Он призвал британский парламент сделать безопасным украинское небо и подчеркнул, что Украина не сдастся: «Мы не сдаемся, конечно, с вашей помощью - с помощью цивилизации, цивилизации больших стран, с поддержкой вашей, за которую мы благодарны и на которую мы очень рассчитываем».

Также президент Украины сообщил, что за 13 дней «было убито 50 детей, 50 великомучеников».

Зеленский подчеркнул, что Украина спасает людей, защищает свободу, несмотря на удары одной из крупнейших армий мира, и обороняется, «несмотря на открытое небо - все еще открыто для российских ракет, самолетов, вертолетов».

«Быть или не быть - вы хорошо знаете этот шекспировский вопрос, - сказал президент. - 13 дней назад этот вопрос еще мог прозвучать об Украине, но сейчас уже нет. Очевидно, что быть, очевидно, что быть свободными».