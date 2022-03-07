Байден: уже понятно, что Украина никогда не станет для Путина «победой»

Президент США Джо Байден отметил решительное сопротивление украинцев войскам РФ и выразил мнение, что уже на этом этапе войны ясно, что Украина не станет для Путина «победой». Как сообщает «Европейская правда», об этом он заявил в обращении 8 марта.

«Последние две недели украинцы вдохновляют мир своей храбростью, своей полной решимостью жить свободно... Украинцы демонстрируют, что не дадут Путину просто взять то, что он хочет», - сказал Джо Байден.

Он отметил, что война Путина повлекла за собой огромные страдания, напомнив ряд событий последних двух недель и атаки, от которых страдает гражданское население.