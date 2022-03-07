Разведка Украины сообщила об убитых «вагнеровцах»

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили о ликвидации "вагнеровцев", пишет УНИАН.

"Вагнеровцы" уже гибнут на территории Украины... Россия привлекает к боевым действиям наемников частных военных компаний. В частности известно, что наемники ЧВК "Лига" (ЧВК "Вагнер") уже принимают участие в боевых действиях на территории Украины... Об этом, в частности, свидетельствуют жетоны уничтоженных", - говорится в сообщении на странице управления в Facebook.

Отмечается, что некоторые из жетонов изготавливались для использования во время боевых действий в Сирии и содержат надписи на арабском, английском и французском языках. А также сирийские номера телефонов.