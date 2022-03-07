И люксовых автомобилей не будет в России

Руководство компании Ferrari объявило о приостановке производства автомобилей для российского рынка, передает ТАСС.

"Ввиду ситуации Ferrari приняло решение приостановить производство машин для российского рынка. Мы продолжаем следить за ситуацией с соблюдением всех норм, регулирования и санкций", - указывается в заявлении компании.

Кроме того, компания сообщает, что выделит миллион евро на предоставление гуманитарной помощи украинскому населению.

Одновременно Lamborghini объявила о приостановке экспорта в Россию. Ранее компания сообщила, что из-за проблем с поставками полупроводников из Украины, вызванных последними событиями в стране, временно приостанавливает производство суперкара Huracan.

Ранее о своем уходе из России заявил целый ряд люксовых брендов.