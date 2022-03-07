Польша безвозмездно предоставит Украине свои истребители

Польша готова передать истребители МиГ-29, о которых просила Украина, говорится в заявлении МИД Польши.

Власти Польши сообщили о готовности немедленно и безвозмездно отправить все свои самолеты МиГ-29 на базу Рамштайн в Германии и передать их в распоряжение США.

В то же время Польша просит США предоставить ей самолеты на замену с соответствующими эксплуатационными возможностями.