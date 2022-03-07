МВД: пленные россияне будут работать на экономику Украины

Пленные российские военные будут работать на восстановление экономики Украины, заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

"Украинская правда" передает, что Енин заверил, что забота о военнопленных не ляжет бременем на украинскую экономику.

"Совершенно нет. Мы будем использовать все те возможности, которые дают нам в этом плане Женевские конвенции, то есть использование труда и т.п. То есть все эти люди будут работать впоследствии на восстановление экономики Украины". Он также заявил, что Украина будет четко соблюдать все нормы международного гуманитарного права.

Накануне министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что все российские пленные будут содержаться в одном месте.