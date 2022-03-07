BBC возобновляет вещание из России

Британская телерадиокорпорация BBC возобновляет репортажи из России, приостановленные ранее в связи с принятием в стране нового закона, предусматривающего уголовную ответственность за фейки о Вооруженных силах РФ.

"Мы рассмотрели последствия нового законодательства наряду с острой необходимостью вести репортажи из России. После тщательного обсуждения мы решили возобновить репортажи из России на английском языке... после того как они временно были приостановлены в конце прошлой недели", - говорится в сообщении BBC, которое цитирует Интерфакс.

"Мы расскажем эту важную часть истории независимо и беспристрастно, придерживаясь строгих редакционных стандартов BBC. Безопасность наших сотрудников в России остается нашим приоритетом номер один", - добавили в BBC.

4 марта BBC приостановила работу своих сотрудников в России в связи с принятием закона об уголовной ответственности до 15 лет лишения свободы за фейки о ВС РФ.