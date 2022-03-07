Записал: Ага Гасымлы, собкор 8 мартa 2022, 23:29

«Санкции Запада в отношении России приведут к тому, что граждане этой страны вернутся во времена военного коммунизма, когда деньги перестали выполнять свою функцию». Об этом haqqin.az сказал американский политолог, преподаватель коммуникаций в университете штата Висконсин Юрий Рашкин, подчеркнувший, что политика поэтапного введения США и их европейскими союзниками санкций, все туже затягивает петлю на шее российской экономики.

Уже принято решение о введении эмбарго российской нефти на ключевой для неё рынок Запада. По словам президента Байдена, параллельно США выбрасывают на рынок из стратегических резервов 30 миллионов баррелей нефти, а еще 30 миллионов предложат страны, с которыми Вашингтон ведет переговоры. К эмбарго присоединились все союзники США – от Португалии до Австралии. Этот удар по российской экономике, которая базируется в основном на экспорте углеводородов, будет для Москвы особенно чувствительным. Тем более если учесть, что в данный момент идет подготовка аналогичного эмбарго на экспорт газа из РФ – для этого в одном из средиземноморских портов Франции идет активное строительство хаба по приему из США сжиженного газа. Безусловно, Джо Байден просчитал, что реакцией на его решение станет подорожание бензина в стране. Но он надеется, что открытие нефтяных резервов стабилизирует цены. Да и к тому же американское общество поддерживает в целом введение антироссийских санкций, а потому с пониманием реагирует на решение Байдена. Рядовые американцы убеждены, что деньги, вырученные Москвой от продажи энергоресурсов, превращаются в кровь, пролитую украинцами, ставшими жертвой российской агрессии.

По словам Юрия Рашкина, в случае, если Россия не остановит военную экспансию в Украине, тяжесть экономических санкций будет нарастать. В отличие от Ирана или Северной Кореи, которые также находятся под действием санкций, Россия ведет войну в реальном времени - бомбит украинские города, убивает мирных жителей Харькова, Мелитополя... Потому и санкции против России значительно более суровы, чем в отношении Пхеньяна или Тегерана. По аналогии антироссийское эмбарго напоминает санкции в отношении ЮАР времен апартеида. С той лишь разницей, что у России, в отличие от ЮАР тех времен, нет достаточного экономического потенциала, чтобы выстоять и не оказаться в ситуации экономического коллапса, перспектива которого становится все более реальной. Уже подорвана банковская и финансовая системы России, Москва не знает, как использовать свои валютные резервы. Перед тем как окончательно рухнет рубль и потянет за собой обвал экономики, Москва пытается продать Китаю часть своих золотых резервов на сумму 130 миллиардов долларов, но скорее всего эти попытки ни к чему не приведут. Во-первых, любая китайская компания, которая решит приобрести российское золото, автоматически подпадет под санкции. Во-вторых, в ситуация, в которой оказалась Россия, руководство Поднебесной согласится купить у русских золото, но по цене алюминия… При пересчете на рубли один триллион активов Центробанка России уже заморожен. У России нет ни экономики, ни денег, и как следствие - иностранные инвесторы и бизнес бегут из страны, обрекая на медленную агонию местный рынок. Люди, осознающие масштаб происходящего и имеющие минимальные накопления, бросились в другие страны в надежде обрести стабильность и покой.

“Конечно, - говорит американский политолог, - очень не хотелось бы, чтобы страдали простые россияне. Но ведь это их страна превращает в руины и пепел город и села Украины. А значит, в этом есть и их ответственность…» По словам Юрия Рашкина, война в Украине превратила Россию в страну-изгоя, а последовавший из Кремля приказ войскам привести в боеготовность ядерное оружие, никого на Западе не испугал. Все прекрасно знают, что у российского истеблишмента слишком много денег в иностранных банках и слишком много родственников, живущих за границей, чтобы потерять все это из-за сумасбродства российских политических лидеров, утративших чувство реальности. По утверждению политолога, бряцание ядерным оружием совершенно не беспокоит американцев, которые за годв существования СССР привыкли к такого рода угрозам из Москвы. Суть санкций заключается в том, чтобы вернуть Россию во времена военного коммунизма, в окруженную железным занавесом страну без денег и асфальтированных дорог, о которой в прошлом так мечтали большевики. Прозрение наступит в тот момент, когда люди придут за помощью к государству, а государство в ответ сможет только развести руками. Да и где Москва возьмет деньги, чтобы заплатить по 113.000 долларов военной страховки за каждого своего солдата или офицера, убитого в Украине? Украинская сторона сообщает о 10 тысячах погибших российских военнослужащих. То есть, страна уже должна выплатить семьям убитых порядка 1,2 миллиарда долларов… «Все разговоры о импортозамещении – это просто обман, - считает Юрий Рашкин. - Меня всегда поражало то, насколько талантливы и успешны русские люди, стоит им только выехать в поисках самореализации и лучшей жизни за пределы России. У себя в стране у них ничего не получается. Потому, что их таланты никому не нужны…». Американский политолог отмечает, что вопрос закрытия неба над Украиной скоро решится. Госсекретарь Энтони Блинкен уже сообщил, что США дали «добро» на передачу Украине истребителей советского производства, находящиеся на вооружении некоторых стран НАТО. Так что, уже в ближайшее время украинская армия значительно усилит свои позиции в воздухе.

Кроме того, в мире немало добровольцев, стремящихся помочь ВСУ. Так, Blackwater, одна из крупнейших в США частных военная кампаний, укомплектованная «морскими котиками», пехотинцами элитных подразделений, рейнджерами и «зелеными беретами», уже в Украине. Динамика развития военной ситуации в Украине с каждым днем становится для России все более тревожной. По мнению ряда аналитиков, отсутствие перемирия в какой-то мере работает на пользу Украине. Да, Москва может остановить военные действия для того, чтобы восполнить ресурсы, подтянуть свежие резервы и перегруппировать силы. Однако в данный момент колонны российских войск застряли в грязи, им не хватает горючего, войска разбредаются по различным областям Украины, от многих военных подразделений, действующих на территории Украины, нет вестей…