ВОЗ заявила о гуманитарной катастрофе в Украине

Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что российское вторжение в Украину привело к масштабной гуманитарной катастрофе.

В интервью BBC Клюге сообщил, что в настоящее время у ВОЗ есть три приоритета:

- доставка в пострадавшие районы Украины жизненно важных медицинских препаратов, таких как лекарства от диабета и сердечных заболеваний, запасы которых на исходе;

- укрепление системы здравоохранения в соседних с Украиной странах, где число беженцев продолжает расти;

- открытие операционного центра ВОЗ в Украине.

Ранее Клюге сказал, что за 13 дней вторжения украинская система здравоохранения оказалась под серьезным давлением, а Европа столкнулась с самым быстрорастущим кризисом с беженцами за последние 75 лет.